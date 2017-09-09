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(Görüntülü Haber) HDP Eş Başkanı Kemalbay: Bu toplumun geleceğini kadınlar belirleyecek

Ezgi ÇAPA-Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL, (DHA) Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Kadın Meclisi Sözcüleri Besime Konca ile Dilan Dirayet Taşdemir, kadın kimliğine yönelik saldırıları ve kadın sorunlarını üzerine konuşmak

09 Eylül 2017 18:59

Ezgi ÇAPA-Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL, (DHA) Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Kadın Meclisi Sözcüleri Besime Konca ile Dilan Dirayet Taşdemir, kadın kimliğine yönelik saldırıları ve kadın sorunlarını üzerine konuşmak üzere kadın gazetecilerle bir araya geldi. Beyoğlu Kaktüs kahvede yapılan toplantıda konuşan Serpil Kemalbay, kadınların bedeni, kimliği üzerinden saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, “Sistemlerin kadınların bedeni, kimliği üzerinden kendilerini tanımlama, inşa etme, onların üzerine basarak yol almak gibi bir alışkanlıkları ve kolaycılıkları var. Bunu için de en çok kadınlar saldırı altında. Ne giydiğimizden, nasıl yaşadığımıza, nasıl çalıştığımıza kadar bütün alanlarda bir saldırı altındayız” dedi. Şu anda cezaevinde olan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliği ve parti üyeliğinin düşürülmesinin ardından görevi devralan Kemalbay, “Eş Genel Başkanlarımıza, yerel yönetimlerde görev yapan belediye eş başkanlarımıza, siyaset kurumumuza yapılan saldırının altında yatan bir sebep de kadınların eşit temsil mekanizmasına yönelik aldığı roldür. Çünkü kadınların siyasete eşit katılımı egemen sistemi en çok korkutan şey.” dedi. Bütün kadınların ortak sorunlar etrafında bir araya gelebileceklerini vurgulayan Kemalbay, “Yaşamın her yerinde kadınların iradesini ortaya koymaları açısından, daha demokratik, katılımcı, laik bir toplum inşa etmek istiyoruz, şimdi ise geriye gidiyor” dedi. Kemalbay, “Eş başkanlarımız, vekillerimiz, partililerimiz tutuklansa da, rehin alınsa da onların özgürlüklerine kavuşuncaya kadar mücadelemiz sürecek. Bu toplumun geleceğini kadınlar belirleyecek” şeklinde konuştu.

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