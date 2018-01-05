(Görüntülü Haber) Hayvanlara yönelik şiddete dikkat çekmek için kısa film çektiler (2)

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de farklı mesleklerden kişilerin kurduğu Hayvan Dostları Platformu, hayvanlara şiddete dikkat çekmek için kısa film çekti. Doktor, gazeteci, öğretmen ve bilgisayar tamircisi gibi farklı meslek gruplarından kişilerin kurduğu Mardin Hayvan Dostları Platformu\'nun üyeleri, sokak hayvanlarına şiddete dikkat çekmek için 1 dakikalık kısa film çekti. Bir kedinin \"Neden?\" sorusuyla başlayan ve küçük bir kız çocuğunun \"Dostlarımıza zarar vermeyin\" mesajı ile devam eden kısa film sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Platform üyelerinden Uzman Doktor Berivan Tunca, birkaç ay önce Mardin\'de hayvanlara yönelik şiddet, zulüm ve bunları görmezden gelenlere tepki olarak bir araya geldiklerini söyledi. Hayvanlara yönelik şiddet ve işkenceye sessiz kalmamak adına video çekimlerini tamamen amatör bir ruhla gerçekleştirdiklerini ifade eden Tunca, şunları söyledi: \"Mesajımız hepimizin aynı hayatı yaşamakta olduğumuz ve toplumun en zayıf halkasını görmezden gelmeyerek insanlığımızı korumayı hedeflediğimizdir. Mecburi hizmet sürem bitmesine rağmen 4.5 yıldır Mardin\'de kalıyorum ve buradan ayrılmak istemiyorum. Burası adeta bütün insanlığın, bütün canlıların, bütün kültürlerin bir arada yaşamasına çok uygun bir yer. Buranın bütün dünyaya örnek olması gerekiyor. Burası yine hayvanlar açısından da yaşam konusunda da örnek bir şehir olduğunu düşünüyorum. Mardin\'de Hayvan Dostları Platformu\'nu birçok farklı meslekten arkadaşlar ile kurduk. Hayvanların barınma hakları, tedaviye ulaşımları, beslenmeleri; bunlarla ilgili elimizden geldiğince faaliyetlerde bulunuyoruz. Son aylarda ülkemizde hayvanlara, canlara yönelik şiddet haberleri artınca çok üzüldük. Hepimizin içi cız etti, videoları bile izleyemedik. Buna sessiz kalmamak adına bir kısa film çektik. Tamamen doğaçlama bir şekilde, içlerinden gelen cümlelerle hazırlanan videoları birleştirerek 1 dakikalık bir kısa belgesel hazırladık ve bunu bütün ülkeye duyurmak istedik. Amacımız; canların insanlarla bir arada yaşayabileceğini, aslında böyle olması gerektiğini, en önemlisi de çocukların bunun eğitimini en baştan alması gerektiğini duyurmak.\" Özel bir hastanede Halkla İlişkiler Müdürü Sadettin Ersöz de amaçlarının sokak hayvanlarına yapılan şiddete karşı sorumluluk duygusu oluşturmak olduğunu dile getirerek, \"Bunun yanında onların da acıktıkları, susuz kaldıkları yani canlı olduklarını hatırlatarak evlerinin önüne bir kap yemek ve su koymalarını sağlamak. Buna dikkat çekmek için kısa bir film çekerek sosyal medyada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz\" diye konuştu. Kısa filmin girişinde bir kedi çizen Uzman Doktor Serdar Yılmaz ise \"Bazen sözden öte şeyler vardır. Bir canlıyı bir çizgide konuşturmak da bunlardan biridir. \'Neden?\' diye soran bir kedinin ağzından böyle bir soru ile başlayarak herkesin kendisini sorgulamasını istedik\" dedi. Fizyoterapist Nuran Akdağ ise \"Bizim dışımızda yaşayan her canlının yaşama hakkına saygılı olmamız gerekiyor. Ben gerçekten bir canlının başka bir canlıya zarar verme hakkını nereden aldığını çok merak ediyorum. Nasıl bir mantıkla nasıl bir zihniyetle zarar verdiğini anlayamıyorum. Bunu çok merak ettiğim için de ben de böyle bir cümle kurdum\" ifadelerini kullandı.