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(Görüntülü Haber) Hayvanlara şiddet protesto edildi

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA Hayvan hakları savunucuları, sahipsiz hayvanlara yönelik uygulanan şiddeti ve bu konuda yasaların yetersiz kalmasını İstiklal Caddesi'nde protesto etti

10 Aralık 2017 19:13

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA Hayvan hakları savunucuları, sahipsiz hayvanlara yönelik uygulanan şiddeti ve bu konuda yasaların yetersiz kalmasını İstiklal Caddesi\'nde protesto etti. Galatasaray Meydanı\'nda bir araya gelen hayvan hakları savunucuları sahipsiz hayvanlara yönelik şiddeti protesto etti. \"İnsanlık öldü bari hayvanları koruyalım\", \"Zulme ortak olma haydi dur de\", \"Yaşam hakkına saygı istiyoruz\", \"Kedi katili yargılansın\" yazılı dövizler taşıyan topluluk, \"Özgürce yaşam onların da hakkı\", \"Şiddet istemiyoruz\" sloganları attı. Daha sonra topluluk adına Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülşah Görür konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. 2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yapılması ön görülen değişikliklerde ciddi sakıncalar içeren maddeler olduğunu söyleyen Görür, \"Tasarıya ilişkin en büyük sakıncalardan birisi, kanunun TCK kapsamına geçmesi durumunda, hayvana kötü muameleye verilecek olan cezanın sadece vatandaş için geçerli olması ve belediyeleri kapsamıyor olmasıdır. Bu durum, belediyelerin şuanda yaptıkları öldürme, yok etme, dağa taşa atma, barınaklarda açlık, sefalet içinde dar beton odalara mahkum etme gibi vahşet ve işkencenin aynı şekilde devam edeceğini göstermektedir. Sadece vatandaşı kapsayan TCK kapsamına alınması bir kandırmacadır\" diye konuştu. Düzenlenen tasarıda; petshoplarda, internet ortamında ve üretim çiftliklerinde yapılan yasa dışı satış ve üretimlere ilişkin çözümlerin de doğru ve etkili ele alınmadığını savunan Görür, \"Bu maddeler ve tasarının diğer maddeleri de aynı şekilde çelişkiler ve vahim yanlışlar içermekte, hayvanları koruma kanunuyla yasaklanması gereken hususlar da bu tasarıda daha da geliştirilmiş olarak yer almaktadır. Tasarının diğer maddeleri de hayvanlar için tuzak maddeler ile doludur\" dedi. Görür, Erzincan Orduevi\'nde kediye işkence yapan kişinin 2 bin 252 TL idari para cezası uygulanarak serbest bırakılmasını da eleştirerek, \"Toplumda telafisi mümkün olmayan bir tahribat yaratmıştır\" ifadesini kullandı.

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