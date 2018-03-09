(Görüntülü Haber) Hayvan yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan büyükbaş yüklü kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Yunus Aydın yönetimindeki 46 F 1841 plakalı, büyükbaş yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Aydın ile yanındaki Yusuf Ortabakan\'ı araçtan çıkardı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazada kamyonetten fırlayan 6 büyükbaş ise çevredekiler tarafından toplanıp, gözetim altına alındı.