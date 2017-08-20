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(Görüntülü Haber) Hayvan pazarında 'kurban' yoğunluğu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi hayvan pazarında kurbanlık hayvan satışları başladı

20 Ağustos 2017 15:25

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi hayvan pazarında kurbanlık hayvan satışları başladı. Kurban pazarının kurulması ile birlikte çevre köy ve ilçelerden gelen satıcı ve alıcı vatandaşlar pazarda yoğunluğa neden oldu. Sandıklı\'dan her hafta pazar günü açılan hayvan pazarı, bu hafta kurbanlık hayvan satışları için açıldı. Kurbanlık satışlarının başlamasıyla çevre ilçe ve köylerden gelen alıcı ve satıcılar yoğunluk oluşturdu. Pazarda büyükbaş hayvan fiyatları 4 ile 10 bin lira arasında, küçükbaş hayvanlarda ise 600 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Yıllardır hayvancılık ile uğraştığını söyleyen 36 yaşındaki Kamil Türkavcı, \"Bugün itibari ile kurbanlık satışları da başladı. Biraz yoğunluk var. Fiyatlar uygun. Büyükbaş hayvanlarda geçen yıla göre hayvan başı 200 ya da 300 lira gibi artış bir var\" diye konuştu. Fiyatların uygun olduğunu söyleyen bir diğer satıcı 34 yaşındaki Ahmet Çelik de \"Kurbanlık satışlarımız başladı. Pazarda iyi müşterilerde gelmeye başladı. Fiyatlar da uygun. Halkımız gönül rahatlığı ile kurbanı kesecek. Her bütçeye uygun. Bayram öncesi ilk pazar olmasına rağmen yoğunlukta var\" dedi.

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