T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hayvan pazarına sahte para cihazı konuldu

Ali KADI NİĞDE,(DHA) NİĞDE Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ve Niğde Belediyesi tarafından Canlı Hayvan Pazarı?na sahte para kontrol tespit cihazı konuldu

23 Ağustos 2017 18:44

Ali KADI NİĞDE,(DHA) NİĞDE Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ve Niğde Belediyesi tarafından Canlı Hayvan Pazarı?na sahte para kontrol tespit cihazı konuldu. Bu cihazla kurban alım ve satımlarında yaşanan şüpheli durumlarda paraların kontrol edilerek, yetiştiricilerin mağduriyetinin engelleneceği belirtildi. Geçtiğimiz yıllarda sahte para konusunda yaşanan olayların tekrar yaşanmaması için sıkı tedbirler alan yetkililer, hayvan satıcılarının şüphelendikleri durumlarda paraları burada kontrol ettirmelerini istedi. Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı görevlisi Eyüp Deve, \'Piyasadaki sahte paraları önlemek için Emniyet Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi yetkililer buraya bu cihazı koydular. Vatandaşlarımızda memnun. Şüphesi olan parayı getiriyor parasına bakıyoruz. Sahte olanlara bu sahte diyoruz. Zımbalayıp gönderiyoruz dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali KADI NİĞDEDHA NİĞDE KaçakçılıkOrganizeMüdürlüğü KOMNiğde BelediyesiCanlı Hayvan PazarıBuGeçtiğimizNiğde Belediyesi Hayvan PazarıEyüp DeveEmniyet MüdürlüğüVatandaşlarımızdaSahteZımbalayıp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24