(Görüntülü Haber) Hayvan pazarına sahte para cihazı konuldu

Ali KADI NİĞDE,(DHA) NİĞDE Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ve Niğde Belediyesi tarafından Canlı Hayvan Pazarı?na sahte para kontrol tespit cihazı konuldu. Bu cihazla kurban alım ve satımlarında yaşanan şüpheli durumlarda paraların kontrol edilerek, yetiştiricilerin mağduriyetinin engelleneceği belirtildi. Geçtiğimiz yıllarda sahte para konusunda yaşanan olayların tekrar yaşanmaması için sıkı tedbirler alan yetkililer, hayvan satıcılarının şüphelendikleri durumlarda paraları burada kontrol ettirmelerini istedi. Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı görevlisi Eyüp Deve, \'Piyasadaki sahte paraları önlemek için Emniyet Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi yetkililer buraya bu cihazı koydular. Vatandaşlarımızda memnun. Şüphesi olan parayı getiriyor parasına bakıyoruz. Sahte olanlara bu sahte diyoruz. Zımbalayıp gönderiyoruz dedi.