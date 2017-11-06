(Görüntülü Haber) Hayırsever tuvalet işletmecisi öldü

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA) ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde tuvalet işletmeciliğinden kazandığıyla aldığı evi 2013 yılında Yalvaç Güçsüzlere Yardım Sağlık ve Eğitim Vakfı\'na bağışlamasıyla gündeme gelen 84 yaşındaki Murat Çelebi, yaşamını yitirdi. Yalvaç\'ta 1989 yılından bu yana belediyeye ait tuvaletin işletmeciliğini yapan Murat Çelebi, evinden çıkıp çarşıya indiği sırada dinlenmek üzere oturduğu iskemlede yaşamını yitirdi. Hayatta bir tek yeğeni bulunan ve kısa bir evlilik hayatının ardından 1988 yılında Isparta Huzurevi\'ne yerleşen Murat Çelebi, buraya uyum sağlayamayınca dönemin ANAP\'lı Belediye Başkanı Tekin Bayram\'ın yardımıyla Yalvaç\'a döndü. Daha önce çay ocağı işleten ve simit satışı yapan Çelebi\'ye, o dönem belediye bakımını yapması karşılığında Çınaraltı eski köy garajında bulunan tuvaletin işletmeciliğini verdi. VAKFA BAĞIŞLADI Murat Çelebi, işlettiği tuvaletten kazandığı gelirle Çarşı Mahallesi\'ndeki bir apartmanın giriş katındaki daireyi alarak orada yaşamaya başladı. Murat Çelebi, 2013 yılında noter kanalıyla dairesini \"Ölünceye kadar benim, öldükten sonra vakıfındır\" diyerek Yalvaç Güçsüzlere Yardım Sağlık ve Eğitim Vakfı\'na bağışladı. TABUREDE YAŞAMINI YİTİRDİ Son birkaç aydır sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan Murat Çelebi, dün saat 08.00 sıralarında evinden çıkarak Çınaraltı\'nda her zaman gittiği kahveye gitmek üzere yola koyuldu. Her zaman dinlendiği Rampalı Çarşı yanındaki bir işyerinin önünde iskemleye oturan Çelebi, burada yaşamını yitirdi. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Yalvaç Devlet Hastanesi\'ne götürülen Çelebi\'nin kalp yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. CENAZE MASRAFLARINI AYIRMIŞ Murat Çelebi\'nin yine tuvaletten kazandığı paraları biriktirerek, bankaya yatırdığı ve yakın arkadaşlarına \"Ben ölürsem o para ile cenazemi kaldırın. Belediyeye, vakfa yük olmak istemiyorum\" diye vasiyet ettiği kaydedildi. Aynı gün ikindi vakti yağmurlu havaya rağmen kalabalık bir cemaat tarafından cenaze namazı kılınan Murat Çelebi, Kızılca Mezarlığında toprağa verildi.