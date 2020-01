(Görüntülü Haber) Hayırsever işadamı LYS'de tam puan alan öğrenciye otomobil hediye etti

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR\'un Bucak İlçesi\'nde hayırsever işadamı Mehmet Cadıl, adını taşıyan okulda Lisans Yerleştirme Sınavı\'nda (LYS) tam puan alarak Türkiye 32\'ncisi olan Hasan Nafi Orun\'a 50 bin lira değerinde otomobil hediye etti. Bucak\'ta 2004-2005 eğitim öğretim yılında \'Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Öğretmen Lisesi\' adıyla hizmete giren, daha sonra Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi adıyla faaliyetini sürdüren okul binasını yaptıran hayırsever işadamı Mehmet Cadıl, okulun açıldığı dönemden bu yana her yıl okul birincilerine tablet bilgisayar, okul ikincisi ve üçüncüsüne cep telefonu, Onur Kurulu\'nun seçtiği örnek öğrenciye cep telefonu ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere üniversitede burs verdi. Hayırsever işadamı bu yıl ise LYS\'de tam puan alarak Türkiye 32\'ncisi olan Hasan Nafi Orun\'a otomobil hediye etti. Otomobil okulda yapılan törenle öğrenciye teslim edildi. Törende, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Kaymakam Yalçın Sezgin, diğer kamu kurumlarının temsilcileriyle öğretmen ve öğrenciler de yer aldı. \'BU SÖZÜMÜZÜ DE YERİNE GETİRDİK\' İşadamı Mehmet Cadıl, bugüne kadar vermiş olduğu 5 vaatten 4\'nü her yıl yerine getirdiğini anlatırken, \"Ama otomobil verememiştik. Bu yıl okulumuzdan LYS TM alanında Türkiye 32\'ncisi olan öğrencimiz Hasan Nafi Orun bu mutluluğu da yaşattı. Biz de sözümüzü yerine getirdik\" dedi. Mehmet Cadıl, bir soru üzerine okuldan LYS\'de ilk 100\'e giren her öğrenciye otomobil vermeye hazır olduğunu da vurguladı. Vali Şerif Yılmaz da Burdur\'un eğitimde Türkiye sıralamasında ilk 3\'te olduğunu belirterek, \"Burdur yapılan tüm sınavlar sıralamasında ilk üç il arasına girmektedir. Bu başarının arkasında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz olduğu kadar tüm veliler de vardır. Hayırsever işadamımızın örnek davranışını kutluyorum. Sadece okulu yaptırıp geri çekilmeyip, sürekli okulun açıldığı günden bu tarafa okula her türlü desteği vermektedir\" diye konuştu. \'MEHMET AMCANIN KATKISI BÜYÜK\' Otomobil hediye edilen Hasan Nafi Orun da \"Okulumuzun duayeni Mehmet amca bize sadece eğitimde değil, maddi manevi desteklerini esirgemeyip hep yanımızda oldu. Bugün bu başarıyı yakaladım ise Mehmet amcanın büyük katkısı vardır\" dedi. Hasan Nafi Orun\'un Koç Üniversitesi İngilizce Halkla İlişkiler Bölümü\'ne tam burslu olarak yerleştiği belirtildi. Tören ardından Hasan Nafi Orun, 50 bin lira değerindeki sıfır kilometre otomobilinin anahtarını alarak sürücü koltuğuna oturdu.