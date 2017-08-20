(Görüntülü Haber) Hayatlarında ilk kez denizi gördüler

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) İSTANBUL Sarıyer Belediyesi ve CHP İstanbul İl Başkanlığı doğu ve batı arasında kardeşlik köprüsü kurmak amacıyla, Şanlıurfa ve Diyarbakır\'da hayatlarında hiç deniz görmemiş ve terörden etkilenmiş çocukları, Sarıyer Kilyos Sosyal Tesisleri\'nde bir hafta boyunca ağırladı. Sarıyer Belediyesi\'nin misafiri olarak İstanbul\'a, Diyarbakın ve Şanlıurfa\'nın Harran ile Akçakale ilçelerinden giden 180 öğrenci, Kilyos Sosyal Tesislerinde unutulmaz bir tatil yaşadı. Rehberler eşliğinde çeşitli aktivitelerin yapıldığı yaz kampında öğrenciler, Dolmabahçe, Beşiktaş, Fatih Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Sultanahmet Meydanı ve Topkapı Sarayı gibi tarihi turistik mekanların da yakında gördü. İstanbul\'a ilk defa gelen Harranlı Mehmet Öztekçe \"İstanbul\'u ve denizi çok merak ediyordum. Daha öncede kanallarda ve havuzlarda suya giriyorduk. Şimdi gerçek denizde yüzdüm. Düşündüğümden daha güzelmiş. İyi ki geldim. Harran\'a dönünce bu yaşadıklarımı herkese anlatacağım\" dedi. Doğu ve Güneydoğu\'da terörden etkilenmiş hayatında hiç deniz görmemiş çocuklara yönelik bir program düzenlediklerini ifade eden CHP İstanbul Başkan Yardımcısı Yusuf Erciyas \"9- 15 yaş arası 180 çocuğumuza İstanbul ziyaretinin yanında görsel farkındalık yaratılması, düşünsel gelişimlerinin vizyon erlik boyutuna taşınması, takım oyunlarla çocuklarımızda liderlik, hızlı düşünme, ekip olma bilinci, stres altında doğru karar verme ve görev paylaşımlarını yerine getirmek adına eğitimler verdik. Tabi bu eğitimler yanı sıra Kilyos Sosyal Tesislerimizde bu çocuklarımız doyasıya denize girip İstanbul tarihi ve turistik mekanları gezdirildi. Boğaz turu attırılarak, onlara unutulmaz bir haftalık tatil fırsatını yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz\" şeklinde konuştu.