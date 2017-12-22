(Görüntülü Haber) Hayata tutunabilmek için destek bekliyor

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesinde, hemzemin geçitte rayların üzerinden karşıya geçmek isterken trenin altında kalarak bir elini ve iki ayağını kaybeden Rıdvan Paça (21), devletin bağladığı bin TL bakım ücretinin geçimine yetmediğini söyledi. 2011 yılında Anıt hemzemin geçitte tren raylarından karşıya geçmek isterken, diğer yönden gelen trenin altında kalarak engelli duruma gelen Paça, uzun süren tedavi sürecinin ardından iyileşti. Engelli bakım ücretinin yetmediği için hayatını düzene sokamadığını belirten Paça, hayata tutunabilmek için yeniden evlenmek istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'a seslenen Paça, \"Geçirdiğim kaza sonrası 2 ayağımı ve bir elimi kaybettim. Hayatın zorlukları o yıllarda karşıma çıkmaya başladı. Canım çok yandı, çok acı çektim ancak 2015 yılında Türk asıllık Belçika vatandaşı bir kız ile tanıştım ve evlendik. Bir çocuğumuz oldu. Birlikte 6-7 ay geçirdikten sonra Belçika\'ya gitti, bir daha da dönmedi. Çocuğumu göremiyorum. Hayat acımasız geldi bana. Çok zor durumdayım\" dedi. Kendisine yeni bir hayat kurmak istediğini kaydeden Paça, \"Yurt dışından bir kız ile tanıştım. Bu tanıştığım kız bana yeni bir sayfa açtırdı, hayata dört elle sarılmamı sağladı. Beni doğru yola sevk edip kötü insanlardan uzaklaşmamı sağladı. Devletin bağladığı bin lira ile geçimimi sağlamaya çalışıyorum ama günün şartlarında geçimimi idare ettiremiyorum. Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, Allah rızası için bana yardım etsin, zor durumdayım. Ben iş yardımı istiyorum. Bana kadrolu bir iş versinler. Bu saatten sonra kendime yeni bir hayat kurup nişanlım Özlem ile evlenip onunla mutlu bir hayat sürmek istiyorum\" dedi.