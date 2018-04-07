(Görüntülü Haber) Hayat tamircisi atölyesine kavuştu

Mehmet ALİ DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),(DHA) - MARDİN\'in Derik ilçesine bağlı Boyatlı köyünde yaşayan ve engelli hayvanlar için kendi imkanlarıyla yürüteç ve protez yaptığı için \'Hayat tamircisi\' olarak ünlenen 23 yaşındaki Hasan Kızıl yeni atölyesine kavuştu. Kızıltepe ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yönetimi, bünyelerinde Hasan Kızıl için renkli bir atölye yaptı. Mardin\'in Kızıltepe ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yönetimi, engelli hayvanlar için kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protez ayaklarla ?Hayat Tamircisi olarak ünlenen Hasan Kızıl\'a atölye açtı. Alışveriş merkezinin içinde yer alan atölye, Hasan Kızıl\'ın engelli sokak hayvanlarına protez yaparken daha rahat ve verimli çalışması için tasarlandı. Alışveriş merkezinin içinde \'Hayat tamircisi\' ismiyle yapılan atölyenin açılışı renkle görüntülere sahne olurken, alışveriş yapan vatandaşların da yoğun ilgisi ile karşılaştı. Alışveriş merkezinin müdürü Nazlı Özdemir, \'Hayat tamircisi\' olarak anılan Hasan Kızıl\'a bir sürpriz hazırladıklarını belirterek, \"Nam-ı diğer \'Hayat tamircisi\' bugüne kadar bir çok hayvanın ve insanın hayatına dokundu, onlara sürprizlerle haşama sevinci aşıladı. Biz de bundan sonra daha rahat bir ortamda çalışması ve daha çok hayata dokunabilmesi için bir atölye hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra Hasan burada daha mutlu ve huzurlu çalışacaktır.\"dedi. Eskiden çok küçük bir atölyesi olduğunu belirten Hasan Kızıl ise \"Artık böyle büyük bir atölyem var. Bu atölyede artık kocaman sürprizler yapacağımı ve önemli çalışmalara imza atacağımı düşünüyorum. Artık engelli hayvanlarla ilgili yüzlerce talep ver. Bu talepleri atölyemde güzel bir şekilde sağlayacağım. Artık onlara çok güzel yürüteçler ve protezler yapacağım.\"dedi.