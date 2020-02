(Görüntülü Haber) Hayalleri engel tanımıyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu\'nda eğitim gören down sendromlu, zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler, engelleri bir bir aşıyor. Süs eşyası, boyama, ahşap kesimi gibi el sanatlarında çalışmalar yapan öğrenciler, becerilerini geliştiriyor. Okulda eğitim gören down sendromlu, zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler, süs eşyaları, pul, takı, tablo çalışmaları, deri çalışmaları, boyama, ahşap kesimi gibi el sanatlarıyla el ve hafıza becerilerini geliştiriyor. Öğrenciler, aileleriyle birlikte derslerde yaptıkları ürünlerden elde ettikleri geliri sosyal faaliyetlerde ve topluma uyum sorunlarını aşmakta kullanıyor. Öğrenciler, ayrıca, Trabzon Maçka\'da terör örgütü PKK\'nın saldırısında şehit olan Eren Bülbül (15) için yaptıkları tabloyu da gelecek günlerde Maçka\'ya götürecek. Engelli öğrencilere destek olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki ve Gazi Paşa İlkokul Müdürü Erkan Altıntaş tablo satın alırken, İlkadım ilçesindeki özel bir okulun müdürü Cansade Balıkçı ise ‘2 Özel Birlikte Güzel’ projesi kapsamında Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu\'na kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Öğrenci velileri, çalışmaların çocukların sağlığına olumlu yönde katkıları olduğunu belirtti. Dandy Walker sendromlu Tunahan Sözen\'in (17) annesi Didem Sözen, oğlunun okula başlamasıyla büyük değişim yaşadığını söyledi. Anne Sözen, \"Okula yeni geldik. Oğlumda büyük değişim var. Öfke krizleri oluyordu, onlar azaldı\" dedi. Down sendromlu Sefa Keskinsoy\'un (20) annesi Ayşe Keskinsoy da \"Veliler olarak biz de çalışmalara katıldık. Çocuklarımızın sağlığının iyi yönde ilerlemesini görüyoruz\" diye konuştu. 3 aylıkken ateşli hastalık sonucu epilepsi olan Beyza Kaya\'nın (21) annesi Şükran Kaya ise \"Sosyal yaşama katılmaya başladılar. Benim çocuğum hiç yerinde durmuyordu ama şimdi çok iyi bir durumda\" ifadelerini kullandı. Öğrencilerden down sendromlu Elif Sena Akparlak okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiğini söylerken, down sendromlu Kadir Ant ise Samsun\'u ve Samsunspor\'u çok sevdiğini belirtti. \'GELİR, ÖĞRENCİLERİN SOSYAL FAALİYETLERİNDE KULLANILIYOR\' Okulun Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı olduğunu belirten Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, \"Okulumuzdaki özel eğitim öğrencilerimizin öz bakım ve el becerilerini geliştirmek için tüm idarece, öğretmen ve velilerimiz ile birlikte katkıda bulunmaktayız. Öğrencilerimizin el emekleri ile yaptıkları çalışmalardan, Samsun Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu Samsun Maarif Harekâtı Projesi kapsamında, öğrencilerimize destek amacıyla okullarda sergiler açmaktayız. Bu sergilerde elde edilen gelirler, öğrencilerimizin sosyal faaliyetlerinde, topluma uyum sorunlarını aşmak için kullanılmaktadır. Ayrıca okulumuzda sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen programlarda, katılımcılar da okulumuzdaki özel eğitim öğrencilerinin el becerileri ile hazırlamış olduğu tablolardan alarak destek olmaktadırlar\" dedi. \'EREN BÜLBÜL\'ÜN TABLOSUNU ANNESİNE HEDİYE EDECEĞİZ\' Şehit Eren Bülbül\'ün tablosunu öğrencilerle birlikte götürüp annesine hediye edeceklerini ifade eden Yiğit, \"Okulumuzda öğrencilerin gelişimine yönelik projeler uygulamaktayız. Öğrencilerimizin yaptığı \'Eren İyi ki Varsın\' tablosu ile çocuklarımızın şehide ve vatana saygı ve sevgisi kavramını okulumuzdaki öğrencilerimize kazandırmaktayız. Tabloyu hazırlayan öğrencilerimiz ile birlikte Eren\'in tablodaki kıyafetini giydirip, Maçka ilçesine gidip, annesine bu tabloyu hediye etmek istiyoruz. Velilerimizi de eğitimin içerisine katmaktayız. Özel eğitim çocuklarına sahip olan annelerin, çocuklarına yaklaşım metodlarının nasıl olması gerektiği, onlara öğretmenlerimiz tarafından kazandırılmaya çalışılmaktadır\" diye konuştu. \'ÖĞRENCİLERİMİZ TAKI, TABLO, DERİ GİBİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR\' Okulda toplam 93 öğrencinin eğitim aldığını belirten Yiğit, \"Bu yaptığımız faaliyetler ile çocuklarımız başladıkları süreçten bugüne kadar büyük gelişim göstermişlerdir. Okulumuzda iş uygulama dersleri bulunmaktadır. İş uygulama derslerinde takı dersi, tablo çalışmaları, deri çalışmaları yapıyoruz. Bunlarla birlikte çocuklarımız, beden eğitimi dersinde sportif faaliyetler olan yüzme, masa tenisi gibi etkinliklere de giderek, sosyalleşmelerine ayrıca katkıda bulunulmaktadır\" ifadelerini kullandı. Amaçlarının öğrencilere, el becerilerine ve bireysel farklılıklarına göre eğitim vermek olduğunu belirten okulun el sanatları öğretmeni Selin İlhan ise şunları söyledi: \"Okulumuz 3\'üncü kademe ağır, orta, zihinsel, otizm ve down sendromlu çocuklara eğitim vermektedir. Çocuklarımıza, el becerilerine ve bireysel farklılıklarına göre eğitim vermeyi amaçlamaktayız. Kimi öğrenciler pul çalışması yapabilirken, kimi öğrencilerin de bireysel farklılıkları deriye daha yatkındır. Bütün öğretmenler öğrencilerin farklılıklarına göre plan hazırlıyor. Bu doğrultuda da öğrencilere eğitim veriyoruz. Biz öğrencilerdeki değişimi gözlemleyebildik. Mesela çocukların en büyük problemi bir şeye odaklanabilmekti. Özellikle pul çalışması çok zaman ve sabır isteyen bir süreç olduğundan dolayı ilk olarak onlardan çalışmalara başlıyoruz. Öğrenciler bununla hem sabrı öğreniyorlar hem de özgüvenleri gelişiyor. Çünkü uzun zaman sürecinde ortaya gerçekten çok güzel eserler çıkmaktadır.\"