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(Görüntülü Haber) Havalimanında 2 kilo 2 gram eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Ferit Melen Havalimanı'na Antalya'ya gitmek üzere gelen 2 kişinin üzerinden 2 kilo 2 gram eroin çıktı

18 Ekim 2017 20:21

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Ferit Melen Havalimanı\'na Antalya\'ya gitmek üzere gelen 2 kişinin üzerinden 2 kilo 2 gram eroin çıktı. Şüpheliler mahkemece tutuklandı. Van\'dan Antalya\'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı\'na gelen S.B. ile F.B., X- Ray cihazından geçerken şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. Bunun üzerine polisin yaptığı aramada, şüphelilerin vücutlarının çeşitli yerlerine gizlediği 7 ayrı pakette 2 kilo 2 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan S.B. ve F.B., sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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