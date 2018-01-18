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(Görüntülü Haber) Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı, uçak için kurtarma operasyonu başladı

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pistten çıkan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı için saat 04

18 Ocak 2018 15:38

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pistten çıkan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı için saat 04.00 sıralarında başlayan kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma çalışmaları DHA tarafından drone ile havadan görüntülendi.

 

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