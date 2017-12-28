(Görüntülü Haber) Havalimanı tuvaletinde unutulan yavru köpeğe personel sahip çıktı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İstanbul’a gelen bir yolcu tarafından Atatürk Havalimanı’nda bir tuvalette unutulan yavru köpek havalimanı çalışanlarının maskotu olurken, yolcuların da ilgisini çekti. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı Arındırılmış Salon’da bulunan tuvaletlerden birinde personel sahipsiz yavru bir köpek buldu. Personel durumu polis ve gümrük ekiplerine bildirdi. Havalimanı personelinin maskotu haline gelen yavru köpeğe yemek verildi. Bulunduğu taşıma çantasından çıkarılan köpek, yolcuların da ilgisini çekti. Personel tarafından \"Karabaş\" adı verilen köpek daha sonra arındırılmış salondan çıkarıldı. Bir yolcu tarafından tuvalette unutulan köpeğin havyan barınağına teslim edileceği öğrenildi.