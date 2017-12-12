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(Görüntülü Haber) HAVALİMANI PERSONELİNİ TAŞIYAN SERVİS ARACI KAZA YAPTI: 8 YARALI

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK/İstanbul,(DHA) Zeytinburnu'nda, Atatürk Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracı, önünde seyir halinde bulunan İETT otobüsüne arkadan çarptı

12 Aralık 2017 12:40

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Zeytinburnu\'nda, Atatürk Havalimanı\'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracı, önünde seyir halinde bulunan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, servis aracında bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Zeytinburnu Metro İstasyonu yakınındaki Yanyol Sokak üzerinde meydana geldi. Atatürk Havalimanı\'nda gece çalışan personelleri taşıyan 34 SH 6314 plakalı servis aracı, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan servis aracı, önünde seyir halindeki içerisinde yolcu olmayan 34 TN 1828 plakalı Zeytinburnu-Başakşehir hattındaki İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, servis aracında bulunan 8 personel yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Servis aracının sürücüsü, seyir halindeyken yan taraftan gelen aracın kendisini sıkıştırdığını iddia etti.  Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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