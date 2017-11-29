(Görüntülü Haber) Havalandırma boşluğuna düşen işçi kurtarıldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda, çatıyı onarırken iki bina arasındaki havalandırma boşluğuna düşen işçi sağlık ekibinin ilk müdahale ardından sedye ile binanın üstüne çıkarıldı. İtfaiye aracıyla yola indirilen işçi hastaneye kaldırıldı.



Olay, Adapazarı Orta Mahalle Bankalar Caddesi\'ndeki Uzun Çarşı\'da meydana geldi. Çarşıda onarım çalışması devam ederken, taşeron firma işçisi 23 yaşındaki Sebahattin İbik çatıyı onarırken 3 metre yüksekten havalandırma boşluğuna düştü. İşçiler, Sebahattin İbik\'in düştüğünü görünce 112 Acil ve itfaiyeden yardım istedi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sebahattin İbik işçilerin de yardımı ile sedye ile çatıya çıkarıldı. Yaralı işçi, çatıdan merdivenli itfaiye aracıyla yola indirilerek ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çevrede toplanan kalabalık merakla ekiplerin çalışmasını izledi. Sebahattin İbik\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken polis soruşturma başlattı.