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(Görüntülü Haber) (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - İSTANBUL'DAKİ DEV ARSA EL DEĞİŞTİRDİ

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA Bayrampaşa'da otogarın yanında bulunan 63 bin metrekarelik arsa 145 milyon liraya satıldı

07 Mart 2018 15:26

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA Bayrampaşa\'da otogarın yanında bulunan 63 bin metrekarelik arsa 145 milyon liraya satıldı. Alanın şu an için sadece ticari yapılaşmaya açık olduğu belirtildi. Belediye arsanın rayiç bedelini 214 milyon lira olarak belirlemişti. 63 bin metrekarelik ticari alanın KDV dahil 145 milyon liraya bir yatırım fonuna satıldığı belirtildi. Katarlı ve Azeri firmaların ortak olduğu fonun, araziyi lojistik firmalara kiraya vermeyi planladığı öğrenildi. Görüntü Dökümü: HAVADAN GÖRÜNTÜLER -Alanın görüntüsü -Detaylar

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