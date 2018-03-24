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(Görüntülü Haber) Hava sıcaklıkları düştü, Spil'e kar yağdı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'daki 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'na hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağdı

24 Mart 2018 23:59

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'daki 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı\'na hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağdı. Dün gece saatlerinde başlayan yağışın ardından, sabah saatlerinde Spil\'e gidenlerler sis ve karla karşılaştı.

Manisa\'da geçen hafta 20 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları tekrar düşmeye başladı. Dün Manisa\'da gündüz yağan yağmur, gece Spil Dağı\'nda yerini kara bıraktı. Ancak, bugün sabah saatlerinden itibaren tekrar yağmur başladı.

Ilık bir kış geçiren Manisa\'da mart ayında Spil Dağı\'ndaki kar görenleri şaşırttı. Gece saatlerinde yağan kar, sabah saatlerinde yağmurla birlikte erimeye başladı. Yer yer karla kaplanan Spil\'e gidenler yoğun bir sisle de karşılaştı. Bu kış kara hasret kalanlar kardan adam yapıp, eğlendi. Merhum dağcı İsmet Ülkeli\'yi anma tırmanışı için Spil\'in zirvesine çıkan Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekibi de zirvede 4 santimetre karla karşılaştı. Kar topu oynayan ekip, kardan adam yaptı. MAT Başkanı Bahattin Özer, \"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır sözü bu yıl da gerçek oldu. Kış buraya geri gelmiş\" diye konuştu.

 

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