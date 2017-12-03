T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hatay'da katliam gibi kaza: 10 ölü, 7 yaralı (3)

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Altınözü ilçesi yakınlarında, sınırı kaçak yollardan geçen göçmenlerin içinde bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı

03 Aralık 2017 20:22

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Altınözü ilçesi yakınlarında, sınırı kaçak yollardan geçen göçmenlerin içinde bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 10 göçmen öldü, 1\'i sürücü 7 kişi de yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi\'nde 15.45 sıralarında meydana geldi. Suriye\'den kaçak yollarla sınırı geçerek Türkiye\'ye girdiği belirlenen göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüsü, asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri durdurmak istedi. Ancak minibüsün sürücüsü ihtara uymadı ve paniğe kapılıp hızlandı. Bir süre sonra aracın kontrolünü yitiren minibüs sürücüsü karşı yönden gelen 01 FH 921 kamyonla çarpıştı. Kamyonun altına girip sürüklenen minibüs, hurda yığınına döndü. Kazada, 10 göçmen olay yerinde yaşamlarını yitirirken, 1\'i minibüs sürücüsü 7 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Hatay\'daki hastanelere kaldırılırken, göçmenlerin cesetleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samim SELÇUKALTINÖZÜ Hatay DHAHATAY AltınözüKazadaKazaYolağzı MahallesiSuriyeTürkiyeAncakBirFHKamyonunYaralılarHatayAdana Adli Tıp KurumuJandarmanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24