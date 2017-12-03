(Görüntülü Haber) Hatay'da katliam gibi kaza: 10 ölü, 7 yaralı (3)

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Altınözü ilçesi yakınlarında, sınırı kaçak yollardan geçen göçmenlerin içinde bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 10 göçmen öldü, 1\'i sürücü 7 kişi de yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi\'nde 15.45 sıralarında meydana geldi. Suriye\'den kaçak yollarla sınırı geçerek Türkiye\'ye girdiği belirlenen göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüsü, asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri durdurmak istedi. Ancak minibüsün sürücüsü ihtara uymadı ve paniğe kapılıp hızlandı. Bir süre sonra aracın kontrolünü yitiren minibüs sürücüsü karşı yönden gelen 01 FH 921 kamyonla çarpıştı. Kamyonun altına girip sürüklenen minibüs, hurda yığınına döndü. Kazada, 10 göçmen olay yerinde yaşamlarını yitirirken, 1\'i minibüs sürücüsü 7 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Hatay\'daki hastanelere kaldırılırken, göçmenlerin cesetleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.