(Görüntülü Haber) Hatay'da ayakkabı işçileri iş bıraktı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- TÜRKİYE\'nin ayakkabı ihtiyacının yaklaşık yüzde 35\'ini karşılayan Hatay\'da, aylıklarına zam isteyen yaklaşık 100 işçi, iş bıraktı. Merkez Antakya İlçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki ayakkabı imalathanelerinde çalışan işçiler, bugün aylık ücretlerinin az olduğunu belirterek iş yerlerine gitmedi. Mahallede bulunan parkta toplanan işçiler, ücretlerinde iyileştirme yapılmasını istedi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı toplanma alanında, bir süre yolu araç trafiğine kapatan işçiler daha sonra oturma eylemi başlattı. Ayakkabı işçileri bu hafta boyunca çalışmayacaklarını belirterek, ücretlerine istedikleri zam yapılana kadar oturma eylemini sürdüreceklerini açıkladı. SURİYELİ İŞÇİLER GELİNCE AYLIKLAR DÜŞTÜ İş bırakan işçilerden Ali Uyanık, Suriyeli işçiler geldikten sonra aylık ücretlerinde düşme yaşandığını söyledi. Uyanık, \"Birkaç yıl öncesine kadar ayakkabı imalathanelerinde çok iyi rakamlar karşılığında çalışıyorduk. Suriye\'den gelen işçiler bizden daha düşük ücretlerle işe başladı. Ardından da patronlar bizleri daha düşük ücrete çalışmaya zorladı. Bir süre bu durumu da kabul ettik ama 2 yıldan bu yana aylıklarımıza zam yapılmadı, artık dayanacak gücümüz kalmadı\" dedi. İşçilerin oturma eylemi devam ediyor.