(Görüntülü Haber) Hatay'a şehit ateşi düştü (YENİDEN)

Sedat İSKENDEROĞLU- Ramazan ÇELİK/PAYAS (Hatay), (DHA) - IRAK\'ın kuzeyinde PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan uzman çavuş Bilal Türkmen\'in Hatay\'ın Payas İlçesi\'ndeki ailesine acı haber ulaştı.







Şehit Uzman Çavuş Bilal Türkmen\'in şehit olduğu haberini, Karbeyaz Mahallesi\'nde oturan ailesine Payas Kaymakamı Polat Kara ve askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan Türkmen ailesinin fertleri, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayraklarının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup, taştı.







Şehit uzman çavuş Bilal Türkmen\'in, yarın, cuma namazının ardından yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.