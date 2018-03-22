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(Görüntülü Haber) Hatay'a şehit ateşi düştü

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - SURİYE'nin Afrin bölgesinde teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Kadir Demiral'ın (23) acı haberi, askeri yetkililer tarafından merkez Antakya il

22 Mart 2018 20:49

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - SURİYE\'nin Afrin bölgesinde teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Kadir Demiral\'ın (23) acı haberi, askeri yetkililer tarafından merkez Antakya ilçesindeki Aksaray Mahallesi\'nde oturan babası Mustafa Sami Demiral\'e verildi.

Şehidin babası Mustafa Sami Demiral, \"Ne mutlu bana ki şehit babası oldum. Alın yazısı buymuş. Vatan sağolsun, mevlam böyle uygun görmüş\" dedi. Bekar olan şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Kardeşi Taner Demiral\'ın da İstanbul\'da vatani görevini yaptığı öğrenilen şehit Hasan Kadir Demiral\'ın yarın Hatay\'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

 

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