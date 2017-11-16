T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hatay'a şehit ateşi düştü

Sedat İSKENDEROĞLU- Ramazan ÇELİK/PAYAS (Hatay), (DHA) - IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan uzman çavuş Bilal Türkmen'in Hatay'ın Payas İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı

16 Kasım 2017 22:02

Sedat İSKENDEROĞLU- Ramazan ÇELİK/PAYAS (Hatay), (DHA) - IRAK\'ın kuzeyinde PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan uzman çavuş Bilal Türkmen\'in Hatay\'ın Payas İlçesi\'ndeki ailesine acı haber ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş Bilal Türkmen\'in şehit olduğu haberini, Karbeyaz Mahallesi\'nde oturan ailesine Payas Kaymakamı Polat Kara ve askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan Türkmen ailesinin fertleri, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayraklarının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup, taştı.

Şehit uzman çavuş Bilal Türkmen\'in, yarın, cuma namazının ardından yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SedatRamazanHatay DHAIRAKPKKBilal Türkmen Hatay PayasUzmanBilal TürkmenKarbeyaz MahallesiPayas Kaymakamı Polat KaraAcıTürkmenTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24