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(Görüntülü Haber) Hatay şehidi asker, Bismil'de toprağa verildi

DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir gruba müdahale sırasında nerden geldiği belirlenemeyen kurşunla şehit olan Piyade Er İlhami Çelebi, memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Şahintepe köyünde gözyaşlarıy

19 Nisan 2018 18:56

DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE\'den kaçak yollarla Türkiye\'ye geçmeye çalışan bir gruba müdahale sırasında nerden geldiği belirlenemeyen kurşunla şehit olan Piyade Er İlhami Çelebi, memleketi Diyarbakır\'ın Bismil ilçesine bağlı Şahintepe köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hatay\'ın Yayladağı ilçesinde vatani görevini yaparken, dün Suriye\'den yasadışı yollardan Türkiye\'ye geçmeye çalışan bir gruba müdahale sırasında nerden geldiği belirlenemeyen kurşunun isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Er İlhami Çelebi, memleketi Diyarbakır\'ın Bismil ilçesine bağlı Şaniptepe köyünde toprağa verildi. Şehit asker için düzenlenen törende yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı.

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