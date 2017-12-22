(Görüntülü Haber) Hastaneden senet imzalayarak çıktı, icralık oldu

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, 10 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda yaralanıp, tedavisi yapılan hastaneden senet imzalayarak çıkan Mehmet Emin Cengiz\'in (52), 56 bin TL\'yi bulan borcu için icra takibi başlatıldı. Yazıbaşı Mahallesi\'nde yaşayan, evli ve üç çocuk babası motosiklet tamircisi Mehmet Emin Cengiz, 2007 yılında psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, tartıştığı Mehmet B., tarafından sağ bacağından av tüfeğiyle vuruldu. Sağlık güvencesi olmayan, iki çocuğu evli, biri ise lisede okuyan, eşi de ev kadını olan Cengiz, kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Kalp Damar Cerrahisi Servisi\'nde 43 günlük tedavi süreci geçirdi. Bu yaralanma nedeniyle yüzde 44 oranında engelli hale gelen, sinirleri koptuğu için aksayarak yürüyebilen Cengiz, 29 bin 545 TL\'lik senet imzalayarak hastaneden çıktı. Aradan geçen 10 yılda, faiziyle birlikte 56 bin 332 TL\'yi bulan borç ödenmediği için icra takibi başlatıldı. Asgari ücret düzeyinde aylık kazancı olduğunu, bu borcu ödeyebilecek durumu bulunmadığını belirten ve aynı zamanda KOAH hastası olan Yılmaz, \"Yeşil kart çıkardım ama hastanede yattığım zamanları kapsamadığını söylediler. Kaymakamlık, Valilik başvurmadığım yer kalmadı. Son olarak geçen ay icra takibi başlatıldığına dair tebligat gönderdiler. Yetkililerden yardım talep ediyorum\" diye konuştu.