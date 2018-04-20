(Görüntülü Haber) Hastanedeki yangının nedeni belli oldu

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA\'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 5 Nisan\'da çıkan yangınla ilgili itfaiye raporu tamamlandı. Raporda, ekiplerin yangın ihbarının ardından 4 dakika sonra olay yerine ulaştığı, yangının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöplere atılan veya düşürülen bir ateşten dolayı çıkmış olabileceği belirtildi. 300 kişinin kurtarıldığı, söndürme işlemi için 240 ton su kullanıldığı belirtilen raporda, binada zarar gören bölümler de ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa\'daki Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan 11 Nisan tarihli rapora göre; saat 17.16\'da yapılan ihbarın ardından 9 araç ve 29 personelden oluşan itfaiye ekiplerinin 17.20\'de olay yerine ulaşarak müdahaleye başladığı belirtildi. Ekiplerin yangını saat 19.50\'de söndürdüğü ve ertesi gün saat 20.00\'de olay yerinden döndüğü kaydedildi. YANGININ ÇATIYA SİRAYET ETTİĞİ GÖRÜLDÜ Müdahaleden önce yangının durumuna ilişkin bilgi verilen raporda, \"Olay yerine varıldığında hastanenin dış cephesinin alevli ve yoğun dumanla birlikte yandığı, yangının çatıya sirayet ettiği, hastanenin tahliye edilmekte olduğu görülmüştür\" denildi. YANGININ SEBEBİ ÇÖPLERE ATILAN VEYA DÜŞÜRÜLEN BİR ATEŞ Raporun \"Olayın çıkış sebebi nedir?\" başlıklı bölümünde, \"Yangının bina dahilinden ya da atık cam şişe kumbarasının yanından geçenlerce atılan veya düşürülen herhangi bir açık ateş kaynağının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöpleri tutuşturması ile yangın başlangıcının meydana geldiği, atık toplama kumbarasını tutuşturarak binanın dış cephesine, dahiline ve çatısına sirayet ederek geliştiği kanaatine varılmıştır\" ifadeleri kullanıldı. Söndürme çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılan incelemede yangının yoğun olarak morg girişi bölgesindeki A-C ve D blokların cephelerinde meydana geldiği belirtilen raporda, şu ifadeler yer aldı: \"Hastane yetkilileri ve çalışanları, morg girişi karşısındaki evsel atık konteynerlerinin arkasında bulunan atık cam şişe kumbarasının yanmaya başladığını, müdahale etmek için uğraştıklarını ancak başarılı olamadıklarını tarafımıza beyan etmişlerdir. Yangının başlangıç merkezi olarak tahmin edilen bölgede yoğun deformasyon ve tahribat olduğu gözlenmiş olup, elektriksel herhangi bir kablo veya tesisata rastlanılmamıştır. Elde edilen bilgi ve gözlem sonuçları ile birlikte değerlendirilerek yangının yukarıda belirtilen noktada bulunan atık cam şişe kumbarasının etrafında toplanan çöplerin (kağıt, karton ve mukavvaların vb.) tutuşmasıyla başladığı, binanın dış cephe izolasyonları ve kaplama malzemelerine sirayet ederek, binanın bu bölüme bakan bloklarının tüm dış cephesine, kısmen iç kısımlarına ve çatısına yayıldığı anlaşılmıştır. Bina dahilinden ya da atık cam şişe kumbarasının yanından geçenlerce atılan veya düşürülen herhangi bir açık ateş kaynağının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöpleri tutuşturmasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği, atık toplama kumbarasını tutuşturarak binanın dış cephesine, dahiline ve çatısına sirayet ederek geliştiği kanaatine varılmıştır.\" 300 KİŞİ KURTARILDI, 240 TON SU HARCANDI İtfaiye ekiplerinin tam takım müdahale ettiği yangın söndürme işlemleri için 240 ton su, 429 litre mazot, 80 litre benzin harcandı. İsimleri tespit edilemeyen halktan 300 kişinin kurtarıldığı belirtilen raporda, yanan bina ve eşyaların sigortalı olup olmadığı da tespit edilemedi. Olayda meydana gelen zararın, bilirkişiler tarafından tespit edilmesi uygun görüldü. HASTA ODALARI, KORİDORLAR VE MALZEMELER ZARAR GÖRDÜ Yangında zarar gören itfaiyeye ait eşyalar arasında; hortumlar, itfaiyeci kaskları, el fenerleri, baltalı kazmalar ile elbise, projektör ve balyoz bulunduğu belirtildi. Hastanede zarar görenler eşyalara da değinilen raporda, \"Yanan şeyin son durumu\" başlıklı bölümde şu ifadeler yer aldı: \"Hastane binasının C, D bloklarının çatısı kısmen, A,C,D bloklarının dış cephe izolasyon kaplamasının zemininden çatıya kadar, bu cephelere bakan 2. bodrum kat ile 9. kat arası katların dahili ofisleri, hasta odaları, koridorlar, bu odalardaki ofis malzemeleri, tıbbi cihazlar, medikal malzemeleri, kırtasiye malzemeleri, muhtelif dokümanlar yanmak, deforme olmak, müdahale esnasında kapılar kırılmak, hastane dahili islenmek, ve ıslanmak suretiyle zarar görmüştür.\"