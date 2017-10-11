(Görüntülü Haber) Hastanede intihar girişimi

Mustafa İNSAN MERSİN (DHA)MERSİN Şehir Hastanesi çatısına çıkan 34 yaşındaki İbrahim A., 20 gün içinde ikinci kez intihar girişiminde bulundu. Merkez Toroslar İlçesi Çağdaşkent Mahallesi\'nde bulunan Şehir Hastanesi binasının çatısına çıkan 2 çocuk babası İbrahim A.\'yı görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Çatıya çıkan İlçe Emniyet Müdürü Abubekir Fil, psikolojik sorunları olan İbrahim A. ile konuşup gerekli tedavilerini yapılacağı konusunda söz verdi. Müdür Fil\'in ikna çabaları sonuç verince, İbrahim A . üzerine giyerek Fil\'in elinden tutarak aşağı indi. İbrahim A., 20 gün önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'ndan yardım almak için Toroslar Kaymakamlığı\'na gitmiş, talebine olumsuz cevap alınca Kaymakamlık binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. İbrahim A. ise ifadesinin alınması için Güneykent Polis merkezi götürüldü.