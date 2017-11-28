(Görüntülü Haber) Hastanede, 'Doktora darp' protestosu

Nurettin DOĞAN ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) ALAŞEHİR Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nde görevli doktor Abdurrahman Doğan\'ın bir hastanın yakınları tarafından darp edilmesi, basın açıklaması ve alkışlarla protesto edildi. Manisa\'nın Alaşehir ilçesi, İsmetiye Mahallesi\'nde yaşayan Sevim G. (Girgin) (52), dün (pazartesi) saat 05.30 sıralarında rahatsızlandı. Yakınları durumu 112 Acil Servis\'e bildirdi. Ambulansın geciktiğini ileri süren yakınları Sevim G.\'yi kendi imkanları ile Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne götürdü. Sevim G., tedaviye alınırken eşi M.G. (Mustafa Girgin) (55) ve yeğeni A. G. (Adil Girgin), ambulansın gecikmesi nedeniyle acil serviste görevli nöbetçi doktor Abdurahman Doğan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine M.G., yeğeni ile birlikte ambulansın gecikmesinde, kendisinin bir sorumluluğu bulunmadığını belirtmesine rağmen doktor Doğan\'a tekme atıp, tokat vurdu. Hastane çalışanları ve güvenlik görevlileri araya girerek Doğan\'ı kurtardı. Darp raporu alan Doğan\'ın şikayetçi olması üzerine polis tarafından adliyeye sevk edilen M.G. ve yeğeni A.G., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. SALDIRIYI KINADILAR Doktor Doğan\'a yapılan saldırı bugün hastane önündeki eylemle protesto edildi. Hastanede görevli doktor, hemşire ve diğer çalışanlar, \'Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tölerans\' yazılı pankart açıp, saldırıyı kınadı. Darp edilen doktor Doğan\'ın da katıldığı protestoya, Manisa Tabip Odası Başkanı Hasan Semih Bilgi ve Alaşehir Tabip Odası temsilcisi Dr. Ahmet Arıkan da destek verdi. Sağlıkçılar adına konuşan Alaşehir Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Hüseyin Taşkın, Hastanemizin acil servisinde görev yapan Dr. Abdurrahman Doğan, ambulans hizmetindeki aksaklıktan doğan bir tartışmada, kendisinin konuyla hiçbir ilgi ve alakası olmamasına rağmen, bir hastanın yakınları tarafından darp edilmiştir. Sağlıkta gittikçe artan şiddet olaylarında günde ortalama 30 sağlık çalışanı sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Şiddetin artmasının en temel nedeni, \'Sağlıkta dönüşüm\' adı altında uygulanan sağlık politikaları ile sağlık çalışanlarının şiddete açık bir duruma getirilmesidir. Bakılan hasta sayısı beş kat artmasına rağmen sağlık çalışanı sayısında artış 1.5 kat olarak gerekçekleşmiştir. Bu dönüşüm sürecinde beklentilerin yüksek tutulması, diğer taraftan hekimlere karşı değersizleştirici tutum ve davranışlar şiddete zemin hazırlamıştır. Bu konuda TBMM\'ye sunulan sağlıkta şiddetin önlenmesine dair ceza yasasının bir an önce, son derece caydırıcı bir şekilde yürürlüğe konulmasını istiyoruz. Bu tür olaylar karşısında hizmet üretmemiz mümkün değildir. Arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz dedi. Taşkın\'ın konuşmasının ardından kalabalık, yaşanan saldırıyı alkışlarla protesto etti.