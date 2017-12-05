(Görüntülü Haber) Hastanede ateş açılmasıyla ilgili ikinci operasyon: 4 gözaltı

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde ateş açılmasıyla ilgili yeni operasyon yapıldı. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 26 Ocak\'ta Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binası içinde ateş açılmasıyla ilgili yapılan ilk operasyonda tabancayla ateş eden Ferdi E. ve olayın planlayıcıları olduğu öne sürülen 4 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışmaları sırasında ulaştığı yeni deliller doğrultusunda sabah saatlerinde ikinci operasyonu düzenledi. Hastanede ateş silahla ateş açan Ferdi E.\'ye olayda kullandığı silahı temin eden, saldırıda kullanılan aracı kiralayan ve saldırının azmettiricileri arasında olduğu öne sürülen toplam 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin de Alaattin Çakıcı\'ya yakın isimler olduğu ileri sürüldü. İlk operasyon sonrası tutuklanan Ferdi E., Alaattin Çakıcı\'nın hasta mahkum koğuşu olmadığı için Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne alınmamasına tepki için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemiyti.