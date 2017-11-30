(Görüntülü Haber) Hastane tuvaletinde doğum yapan kadının bebeği öldü

Cüneyt ÖZFİDAN ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, 8 aylık hamile 19 yaşındaki Aygül A., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin acil servisinde tuvalette doğum yaptı. Erkek bebeğin klozete düşmesi ardından sifonu çekerek ölümüne yol açtığı iddia edilen Aygül A., annesi Sibel A. ile birlikte tutuklandı. Olay, geçen pazartesi gecesi Çaycuma Devlet Hastanesinde meydana geldi. 8 aylık hamile olan Aygül A., annesi Sibel A. ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Aygül A., iddiaya göre acil serviste muayene sırası beklerken tuvalete gitti. Aygül A., tuvalette doğum yaptıktan sonra sifonu çekti. Olay, Aygül A.\'nın uzun süre tuvaletten çıkmaması üzerine sağlık personelinin tuvalete girmesiyle ortaya çıktı. Yapılan kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Aygül A., hastanedeki ilk müdahalesi ardından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis gözetiminde tedavisi tamamlanan Aygül A., taburcu edildikten sonra annesi Sibel A. ile birlikte Çaycuma Adliyesi\'ne sevk edildi. Anne ve kızı, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Aygül A.\'nın, evlilik dışı hamile kaldığı öğrenilirken, 13 yaşında da kürtaj olduğu ileri sürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.