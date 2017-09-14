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(Görüntülü Haber) Hastane inşaatında intihar girişimi

Safiye TARI GÜNER/ BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde yapımı süren yeni devlet hastanesinin inşaatında elektrik işleri yapan ustabaşı H

14 Eylül 2017 18:44

Safiye TARI GÜNER/ BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga İlçesi\'nde yapımı süren yeni devlet hastanesinin inşaatında elektrik işleri yapan ustabaşı H.Ç. (30), ücretini alamadığını iddia ederek, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bir süre sonra ikna edilen H.Ç., çatıdan indirilip emniyete götürüldü. Biga Devlet Hastanesi yeni binasının inşaatında bir yıldır elektrik işlerini yapan ustabaşı H.Ç.,, iddiaya göre, düzenli olarak ücretini alamadı. Bunun üzerine maddi sıkıntı çektiği ileri sürülen H.Ç., bugün saat 09.30\'da elindeki ekmek bıçağıyla, inşaatı süren 5 katlı hastane binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıdaki H.Ç.\'yi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalışan iş arkadaşlarının çabası sonuç vermedi. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde sağlık ekibi de hazır bekledi. H.Ç.\'yi ikna etmek için Biga İlçe Emniyet Müdürü Onur Çalışkan ile iki polis memuru çatıya çıktı. 15 dakika süren görüşmenin ardından intihar girişiminden vazgeçirilen H.Ç., aşağı indirilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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