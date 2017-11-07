(Görüntülü Haber) Hastalığı yüzünden ikiziyle birlikte okula gidemiyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde oturan 9 yaşındaki ikiz kardeşleri beraber okula gitmekten hastalık alıkoydu. \'Akdeniz Ateşi Hastalığı\' tedavisi gören Fatma, ikizi Zehra ile birlikte okula gidememenin üzüntüsünü yaşıyor. İşkur tarafından geçici işe yerleştirilen baba Abidin Yaşar, yetkililerden destek beklediklerini söyledi. Akdeniz Ateşi Hastalığı ve çektiği ağrılar nedeniyle henüz 1\'inci sınıftayken çok sevdiği okul ve arkadaşlarını terk etmek zorunda kalan 9 yaşındaki Fatma Yaşar, her akşam ikizi Zehra\'dan okulunu, arkadaşlarının durumunu, gördükleri dersleri anlatmasını istiyor. İyleşmek, okuluna kaldığı yerden devam etmek ve meslek sahibi olmak istediğini anlatan Fatma, yetkililerden yardım bekliyor. Ekonomik durumları kötü olduğu için derme çatma tek odalı evde 4 çocuğu ile birlikte yaşadığını belirten İşkur tarafından geçici işe yerleştirilen baba Abdin Yaşar ve anne Aysel Yaşar, kızlarını tedavi ettirmeye imkanlarının yetmediğini söyledi. Kızını birkaç kez Yüksekova ve Van\'da hastaneye götürdüğünü, ancak sürekli götüremediğini anlatan Abdin Yaşar, zaman zaman şiddetli ağrılar çeken kızını daha büyük kentlere götürererek tedavi ettirmek istedğini, imkanlarının buna yetmediğini, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.