(Görüntülü Haber) Hasta yatağında 7 yıl sonra yeniden gelen mutluluk

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde, Şaban Kargı (46), aniden felç geçirip, yatağa bağlı hale gelen, 7 yıl önce boşandığı eşiyle hasta yatağında tekrar nikahlandı.



Manisa\'daki palet fabrikasında işçi olarak çalışan Şaban Kargı, 23 yıl evli kaldığı Sevcan Yamaç\'tan (44) 7 yıl önce boşandı. Kargı ile evliliğinden 20 yaşında oğlu bulanan Yamaç, geçen ay aniden felç geçirip, yatağa bağlı hale geldi. Kargı, kavgalı boşandığı eşinin yatağa bağlı hale geldiğini öğrenince, destek olmak için yanına gitti. Çocuğunun annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Kargı, Yamaç ile eski günleri yad etti. İkili, bu sırada yeniden evlenmeye karar verdi. Kargı, boşandığı eşiyle tekrar evlenebilmek için Yunuesmre Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvurup, gün aldı. Sevcan Yamaç\'ın yatağa bağlı olması nedeniyle nikah, Hafsa Sultan Mahallesi\'ndeki evinde, nikah memuru Meral Tuna tarafından kıyıldı. Hayatlarını 7 yıl sonra tekrar birleştiren çift, büyük mutluluk yaşadı.



İkinci baharını yaşadığını vurgulayan Şaban Kargı, \"23 yıllık evliyiz. 2011 yılında bir tartışma nedeniyle boşandık. Şimdi ikinci kez nikah kıymaya karar verdik. Eski günleri hatırladıkça bir araya gelme ihtiyacı hissettik. Eşimi ölünceye kadar seveceğim\" dedi.



Felç nedeniyle yatağa bağlı yaşamak zorunda olduğu için zor günler geçirdiğini belirten Sevcan Yamaç ise \"1 aydır felçliyim. Eşimle tekrar evlendiğim için mutluyum. Eşimi seviyorum\" diye konuştu.