(Görüntülü Haber) Hasta ve yaşlılara evlerinde bakım hizmeti veriliyor

Murat KÜÇÜK BOLU, (DHA) BOLU Belediyesi tarafından yalnız ve bakıma muhtaç kişilere evlerinde bakım hizmeti verilirken, zaman zaman da belediye çalışanları yaşlı kişilerin evlerine giderek sohbet ediyor. Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama kapsamında, evde bakıma muhtaç kişilerin saç tıraşı, banyo, tırnak kesimi gibi kişisel bakımları yapılıyor. 4 kişilik ekipte yer alan belediye görevlileri ayrıca ziyaretlerde bulunup yaşlı kişilerle sohbet ederek gönüllerini kazanıyor. Evde yalnız olduğu için canı sıkılan yaşlı kişiler, belediye ile irtibata geçiyor. Belediye çalışanları da yaşlı kişilerin evlerine gidip onlarla sohbet edip, dertlerini dinleyerek ihtiyaçlarını görüyor. Belediye görevlileri 10 günde bir yatalak hasta olan yaşlı kişilerin evlerine giderek kişisel ihtiyaçlarını gideriyor. Bolu Belediyesi\'nden yapılan açıklamada geçen Temmuz ayında başlatılan uygulama ile şu ana kadar 140 bakıma muhtaç kişiye ulaşıldığı belirtildi. Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğü yapılan uygulama ile ilgili tanıtım filmini paylaşırken, görüntüler izleyenleri duygulandırdı.