(Görüntülü Haber) Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, akli dengesi yerinde olmayan hastayı hastaneye götüren ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 11.45 sıralarında, Ankara-İzmir Karayolu Çepnidere Kavşağı\'nda meydana geldi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'ne Kütahya\'dan sevk edilen akli dengesi yerinde olmayan 29 yaşındaki H.D.\'yi taşıyan Ertuğrul Gerenli (32) yönetimindeki 43 BE 694 plakalı ambulans, Çepnidere Kavşağı\'nda, tali yoldan çıktığı belirtilen Murat Şahin (36) yönetimindeki 45 UN 914 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans 10 metre sürüklenerek yan yattı. Kazada her iki sürücü ile ambulansta bulunan hasta H.D. ve sevk için görevlendirilen polis memuru Uğur Karaca (24) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası karayolun İzmir yönüne trafik akışı, bir süre trafik polislerinin kontrolünde tek şeritten sağlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.