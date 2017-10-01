T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta hasta taşıyan ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı

01 Ekim 2017 21:23

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta hasta taşıyan ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Yaralananın olmadığı kazada, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu\'nun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Bartın Devlet Hastanesi\'nden aldığı hastayı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk ettiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 74 DG 611 plakalı ambulans kontrolden çıktı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarpan ambulansta maddi hasar oluştu. Yaralananın olmadığı kazada, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytDHA ZONGULDAKYaralananınKazaZonguldakAnkara KarayoluBartın Devlet HastanesiZonguldak Atatürk Devlet HastanesiDGYol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24