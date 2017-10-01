(Görüntülü Haber) Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta hasta taşıyan ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Yaralananın olmadığı kazada, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.



Kaza, saat 14.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu\'nun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Bartın Devlet Hastanesi\'nden aldığı hastayı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk ettiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 74 DG 611 plakalı ambulans kontrolden çıktı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarpan ambulansta maddi hasar oluştu. Yaralananın olmadığı kazada, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.