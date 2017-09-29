(Görüntülü Haber) Hasta tarafından bıçaklanan doktor, ağır yaralandı EK

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI





Sağlık Bakanlığı, Iğdır Devlet Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serkan Yarımoglu\'nun bir hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Yarımoğlu\'nun Göğüs ve batın bölgesinden yaralandığını, kalp damar cerrahi ve genel cerrahi uzmanları tarafından müdahale edildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı Yarımoglu\'nun ameliyatı sonrası olası ihtiyaç durumunda Yarımoğlu için hava ambulansının hazır bekletildiğini, tedbiren Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde ise gerekli hazırlıkların yapıldığını kaydetti. Saldırıyı gerçekleştiren şahısın yakalandığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı bilgisi aktarılan açıklamada Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın saldırıya uğrayan hekimin sağlık durumunu ve olayı bizzat takip ettiği ifade edildi. Bakanlık saldırıyı kınarken, saldırıya uğrayan hekime acil şifalar diledi.