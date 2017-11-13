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(Görüntülü Haber) Hasta numarası yapan dilenci yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, elinde taşıdığı ilaç kutularını gösterip, bayılma numarası yaparak, yardım topladığı belirlenen Ahmet Ç

13 Kasım 2017 13:06

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, elinde taşıdığı ilaç kutularını gösterip, bayılma numarası yaparak, yardım topladığı belirlenen Ahmet Ç., zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı zabıta ekipleri, artan dilencilik olayları üzerine harekete geçti. Ekipler, yürüdüğü sırada aniden bayılıp, başına toplananlara poşet içindeki boş ilaç kutularını göstererek, yardım isteyen Ahmet Ç.\'yi uzaktan takip etmeye başladı. Farklı caddelerde bayılma numarası yaparak, para topladığını belirlediği Ahmet Ç.\'yi yakalayan ekipler, üzerinde yaptığı aramada 153 lira buldu. Engeli olmamasına rağmen üzerinden engelli kartı da çıkan Ahmet Ç.\'ye 109 lira para cezası kesildi. Ahmet Ç., serbest bırakılırken, Zabıta Denetim Şube Müdürü Mehmet Atilla da artan dilencilik olaylarına ilişkin, \"Halkımızın duygularını istismar eden bu kişilere denetimlerimiz devam edecek\" dedi.

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