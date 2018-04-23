T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hasta çocuklara 23 Nisan sürprizi

BURDUR Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara sürpriz 23 Nisan kutlaması yapıldı

23 Nisan 2018 20:44

BURDUR Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören çocuklara sürpriz 23 Nisan kutlaması yapıldı. Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri palyaço kıyafetleriyle Burdur Devlet Hastanesi\'ne geldi. Burada bayrak ve konfetilerle süslenen Çocuk Servisinde tedavi gören çocukların yüzlerine boyama yapan öğrenciler onlarla çeşitli oyunlar oynadı. Başhekim Ferunda Demir, \"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda hastanemizde tedavi gören çocuklarımıza moral olması için etkinlik düzenledik. Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin desteğiyle çocuklarımızın eğlendiğini, mutlu olduğunu görmek bizi de sevindirdi. İnşallah yarınlarımıza mutlu çocuklar yetiştirmek istiyoruz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURDUR Devlet HastanesiNisanEmekevler MeslekiTeknik Anadolu LisesiGelişimiEğitimi BölümüBurdur Devlet HastanesiBuradaServisindeBaşhekim Ferunda DemirNisan Ulusal EgemenlikBayramı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24