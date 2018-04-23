(Görüntülü Haber) Hasta çocuklara 23 Nisan sürprizi

BURDUR Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören çocuklara sürpriz 23 Nisan kutlaması yapıldı. Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri palyaço kıyafetleriyle Burdur Devlet Hastanesi\'ne geldi. Burada bayrak ve konfetilerle süslenen Çocuk Servisinde tedavi gören çocukların yüzlerine boyama yapan öğrenciler onlarla çeşitli oyunlar oynadı. Başhekim Ferunda Demir, \"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda hastanemizde tedavi gören çocuklarımıza moral olması için etkinlik düzenledik. Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin desteğiyle çocuklarımızın eğlendiğini, mutlu olduğunu görmek bizi de sevindirdi. İnşallah yarınlarımıza mutlu çocuklar yetiştirmek istiyoruz\" dedi.