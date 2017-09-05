(Görüntülü Haber) Hasmını bıçaklayarak öldürdü

Faruk KIYAK- Erol POLAT/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde, 49 yaşındaki V.Ş. aralarında husumet bulunan 26 yaşındaki Serhat Özcan\'ı bıçaklayarak öldürdü. Dün, Darıca\'da meydana gelen olayda, Serhat Özcan ile aralarında husumet bulunun V.Ş. yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Serhat Özcan ile V.Ş. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre tartışma sırasında V.Ş. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Serhat Özcan\'ın göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Serhat Özcan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan V.Ş.\'nin Çayırova\'da olduğunu tespit ederek operasyon düzenlendi. Polisleri karşısında gören V.Ş. teslim oldu. Gözaltına alınan V.Ş. bugün emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.