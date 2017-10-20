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Dünya

(Görüntülü Haber) Haşdi Şabi ve peşmerge arasında çatışma çıktı

Felat Bozarslan, Erbil, 20 Ekim, (DHA)- IRAK ordusunun Haşdi Şabi birlikleriyle beraber başta Kerkük olmak üzere tartışmalı bölgelere girmesinden sonra başlayan gerginlik, devam ederken, Kerkük ile Erbil arasındaki Pirde bölgesinde peşmerge ve Haşdi Şab

20 Ekim 2017 14:52

Felat Bozarslan, Erbil, 20 Ekim, (DHA)- IRAK ordusunun Haşdi Şabi birlikleriyle beraber başta Kerkük olmak üzere tartışmalı bölgelere girmesinden sonra başlayan gerginlik, devam ederken, Kerkük ile Erbil arasındaki Pirde bölgesinde peşmerge ve Haşdi Şabi arasında çatışma çıktı. Kerkük-Erbil kara yolu üzerinde bulunan Pirde bölgesinde peşmerge, Erbil tarafına Haşdi Şabi ise Kerkük tarafına yığınak yapmıştı. Bugün sabah saatlerinde, peşmerge ve Haşdi Şabi arasında çatışma çıktı. Çatışma zaman zaman devam ederken, iki tarafın da ağır silahlar kullandığı öğrenildi.

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