T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hasankeyf'teki Dicle Nehri yatağındaki çalışmalar balıkların telef olmasına yol açtı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/ BATMAN,(DHA)- BATMAN'ın tarihi Hasankeyf İlçesinde Ilısu Barajı yapım çalışmaları nedeniyle Dicle Nehri yatağında suyun önüne set çekilip yönünün değiştirilmesi nedeniyle nehirdeki binlerce balık telef oldu

24 Ağustos 2017 19:05

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/ BATMAN,(DHA)- BATMAN\'ın tarihi Hasankeyf İlçesinde Ilısu Barajı yapım çalışmaları nedeniyle Dicle Nehri yatağında suyun önüne set çekilip yönünün değiştirilmesi nedeniyle nehirdeki binlerce balık telef oldu. Batman Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi Hasan Argunağa, \"Dicle\'de firmaların yapılan çalışmalar nedeniyle suyun yönünün değiştirmesiyle birlikte karada kalan balıklar can çekişerek telef oldu. Buna sebep olanların cezasız kalmamasını istiyoruz\" dedi. Hasankeyf İlçesini de sular altında bırakacak olan Ilısu barajı ile ilgili köprü çalışmaları devam ederken, köprü yapımı nedeniyle set çekilip, suyun yönünün değiştirilmesi nedeniyle nehirde bulunan binlerce balığın telef olduğu görüldü. Suyun yönünün değiştirilmesi ile karada kalan balıklar telef olurken, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi Hasan Argunağa, bu duruma duruma tepki gösterdi. Dernek üyesi Argunağa, \"Dicle’de firmaların yapılan çalışmalar nedeniyle suyun yönünün değiştirmesiyle birlikte karada kalan balıklar can çekişerek telef oldu. Buna sebep olanların cezasız kalmamasını istiyoruz. Dicle’de köprü yapılırken balıkların telef olmaması için de su bırakılmalıydı\" dedi. Dicle Nehrinde balık avlayarak geçimlerini sağladıklarını söyleyen Ömer Aydemir ise, \"Dicle nehrinin bile yönünü değişterenler, balıkların telef olmasına sebep oldular. Bunu yapanalara Allah’a havale ediyorum\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Arif ARSLAN Reşat YİĞİZ BATMANDHA BATMANHasankeyfIlısu BarajıDicle NehriBatmanGönüllüleri DerneğiHasan ArgunağaBunaIlısuSuyunDernekArgunağaDicle’deDicle NehrindeAydemirBunuAllah’a

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24