(Görüntülü Haber) Hasankeyf'te tahliye arbedesi

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/HASANKEYF (Batman), (DHA)- ILISU Barajı altında kalacak Batman\'ın antik ilçesi Hasankeyf\'te, DSİ Bölge Müdürlüğü\'nün tahliye kararına tepki için karayolunda yürüyen esnafa polis müdahale etti. Arbede yaşanırken, Kaymakam Bülent Baygüven, esnafla görüşerek eylemi sona erdirdi.



Hasankeyf ilçesinde tarihi eserlerin taşınması için eski çarşı merkezindeki iş yerlerinin boşaltmasını isteyen DSİ Bölge Müdürlüğü\'nün tahliye kararına esnaf ve bazı ilçe sakinleri tepki gösterdi. Tarihi kale sokağındaki esnaf, tepkilerini ortaya koymak için belediye binası önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ile Batman- Mardin karayolunda yürüyüşe geçen Hasankeyf esnafı, kısa süre yolu trafiğe kapatttı. Köprü girişinde önlem alan polisin yürümelerine izin vermediği grup, burada oturma eylemi başlattı. Köprünün açılmaması üzerine polis, kalabalığa tazyikli suyla müdahale etti. Batman Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Çevik Kuvvet ekiplerinin, köprüdeki eylemcileri dağıttığı sırada arbede yaşandı.



Olay yerine gelen Hasankeyf Kaymakamı Bülent Baygüven, esnafla görüşme yaparak dağılmaları konusunda ikna etti. Arbede sırasında gözaltına alınan esnafın serbest bırakılmasını sağlayan Kaymakam Baygüven, DSİ yetkilileriyle görüşerek, sorunu çözmeye çalışacaklarını söyledi. Bunun üzerine esnaf karayolunu trafiğe açarak dağıldı.



Yeni Hasankeyf yerleşim birimine ilçe sakinleri taşınmadan eski çarşı merkezindeki iş yerlerini tahliye etmek istemediklerini belirten esnaf Ömer Güzel, \"Hak arayışında bulunduğumuz sırada polis bize tazyikli su ve gazla müdahale etti. Bize iş yerlerinizi \'boşaltın\' diyorlar. Nereye gideceğiz? Hakkımızı aramak için eylem yapmaktan başka çaremiz kalmadı. Hiçbir yetkili bizi dinlemiyor\" dedi.



Esnaf Şirin Bıçakçı, mağdur oldukları için hak arayışında olduklarını belirterek, \"Aramızda çocuk ve kadınlar var. Derdimizi anlatmak için eylem yaptık ancak polisin sert müdahalesiyle karşılaştık. Bu hak mı?\" diye konuştu.