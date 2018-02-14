(Görüntülü Haber) Hasan Ferit Gedik davasında karar (1) (ARŞİV)
Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
Maltepe Gülsuyu'nda, Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylara dair 35 sanıklı davada 3 sanık "kasten öldürme" suçundan 25'şer yıl hapse çarptırıldı
14 Şubat 2018 21:43
Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
Maltepe Gülsuyu\'nda, Hasan Ferit Gedik\'in hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylara dair 35 sanıklı davada 3 sanık \"kasten öldürme\" suçundan 25\'şer yıl hapse çarptırıldı.
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