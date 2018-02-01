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(Görüntülü Haber) Harran'a şehit ateşi düştü

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar’ın (21) ac

01 Şubat 2018 00:06

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar’ın (21) acı haberi, Şanlıurfa’nın Harran ilçesindeki baba evine ulaştı. Çocuklarının şehit olduğu haberine alan aile, Arapça ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Ağrı\'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu\'nda sınır devriyesi yapan askerler ile PKK’lı terörist arasında çıkan çatışmada 1 onbaşı ile 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan askerler olay yerine gelen ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı onbaşı Aydar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aydar’ın şehit olduğu haberi, akşam saatlerinde Şanlıurfa\'nın Harran ilçesine bağlı Demirci Mahallesi\'ndeki ailesine bildirildi. Askeri yetkililer gittikleri evde şehit Onbaşı Aydar’ın annesi Fatma ve babası İsmail Aydar\'a acı haberi verdi. Aldığı acı haberle yıkılan aile Arapça ağıt yaktı. Acı haberi alan komşuları ve yakınları, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, yetkililer ölüm haberiyle yıkılan acılı aileyi uzun süre teselli etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 yıl önce evlenen şehit Onbaşı Ali Aydar, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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