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(Görüntülü Haber) Harran kümbet evleri butik otel oluyor

Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Harran Kümbet Ev Restorasyonu ve butik otel dönüşüm projesi ihale aşamasına geldi

12 Nisan 2018 20:37

Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Harran ilçesinde, Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Harran Kümbet Ev Restorasyonu ve butik otel dönüşüm projesi ihale aşamasına geldi. Şanlıurfa?ya gelen turistlerin gece konaklama sayısını artırmaya yönelik öneriler doğrultusunda Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Butik otel dönüşüm projesi ihale aşamasına gelerek konaklamak isteyen turistlerin tüm ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan proje, tasarım olarak da bölgenin mimari kültür özelliklerini koruyacak şekilde yapılarak tasarlandı. Proje bütçesini, Valilik ile yapılan protokol gereği GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü finanse edecek.

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