(Görüntülü Haber) Harçlıklarıyla yaralı yavru köpeğini tedavi ettirmek istediler

Hasan POLAT KAHRAMANKAZAN, (DHA) Ankara\'nın Kahramankazan ilçesinde, yavru sokak köpeğinin yaralı olduğunu fark eden 4 minik arkadaş köpeği veterinere götürerek okul harçlıklarıyla tedavi ettirmek istedi. Minik köpeğin tedavisini yapan veteriner Orhan Alkan ise yardımsever 4 arkadaştan ücret almadı. Kahramankazan Şehit Ömer Takdemir Ortaokulu öğrencileri İbrahim Birgin, Efe Albayrak, Baran Yilan ve Bekir Yilan, yeni yavruları olan bir sokak köpeğini ve yavrularını sahiplenerek onlara evlerinin yakınındaki boş bir arazide baraka yaparak sahiplendi. Her gün okul çıkışı besledikleri anne ve yavru sokak köpeklerine mama götüren 4 kafadar, yavrulardan birinin alt çenesinin kanadığını fark edince zaman kaybetmeden veterinere götürdüler. Alt çenesinde yırtık olduğunu tespit edilen yavru köpek uyuşturulduktan sonra 4 dikiş atılarak pansumanı yapıldı ve çocuklara teslim edildi. Tedavinin ardından çocuklar okul harçlıklarıyla tedavi ücretini ödemek istedi. Veteriner Orhan Alkan ise bu davranışından dolayı onlara teşekkür ederek ücret almadı.