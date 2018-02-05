(Görüntülü Haber) Haramidere'de metrobüs kazası; yaralılar var (1)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-HARAMİDERE'de Metrobüs aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak durakta bekleyen önündeki metrobüs aracına çarptı
05 Şubat 2018 00:52
Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-HARAMİDERE\'de Metrobüs aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak durakta bekleyen önündeki metrobüs aracına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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