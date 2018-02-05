(Görüntülü Haber) Haramidere'de metrobüs kazası; yaralılar var (1)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-HARAMİDERE\'de Metrobüs aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak durakta bekleyen önündeki metrobüs aracına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.