T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Haraç vermeyen başkanı vurdu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kendisine haraç vermeyen Meydan Dolmuş Durağı Kooperatifi Başkanı Yalçın Buğdaycı'nın tabancayla vurulup, yaralanmasını azmettirdiği ileri sürülen Hasan Bozdoğan (29) yakalandı

15 Şubat 2018 13:55

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kendisine haraç vermeyen Meydan Dolmuş Durağı Kooperatifi Başkanı Yalçın Buğdaycı\'nın tabancayla vurulup, yaralanmasını azmettirdiği ileri sürülen Hasan Bozdoğan (29) yakalandı. Olay, 6 Şubat\'ta Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi\'nde meydana geldi. \'Yaralama\' ve \'ruhsatsız silah bulundurmak\' suçlarından aranan Hasan Bozdoğan, Kooperatif Başkanı Yalçın Buğdaycı\'yı öldürmekle tehdit edip, haraç istedi. Para vermek istemeyen Buğdaycı ile Bozdoğan arasında husumet oluştu. Bozdoğan, dolmuş şoförlerini taciz etmeye başladı. Bozdoğan, para alamayınca iddiaya göre Batuhan Çetin\'i (23) Buğdaycı\'yı vurması için azmettirdi. Çetin, kahvede oturan Başkan Buğdaycı\'yı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Buğdaycı tedaviye alındı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden, silahı kullanan kişinin Batuhan Çetin olduğunu tespit etti. Birkaç gün sonra silahla birlikte Emniyet Müdürlüğü\'ne gelen Çetin teslim oldu. Çetin sorgusunda, \"Bana küfretti. Onun için vurdum, beni kimse azmettirmedi\" dedi. Yaralı Buğdaycı\'nın da ifadesini alan ekipler, olayın haraç meselesi olduğunu öğrenince, Hasan Bozdoğan\'ın peşine düştü. Zanlı, Mersin\'de yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Bozdoğan, \'yağma, suça azmettirme\' suçlarından, Çetin ise \'adam öldürmeye teşebbüs\'ten tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAMeydan Dolmuş Durağı Kooperatifi Başkanı Yalçın BuğdaycıHasan BozdoğanOlaySeyhanKuruköprü MahallesiHasan Bozdoğan Kooperatif Başkanı Yalçın BuğdaycıParaBuğdaycıBozdoğanBatuhanBaşkan Buğdaycı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24